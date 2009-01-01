Виталий Кличко рассказал, что советовал брату во время боя с Джошуа

Почетный чемпион мира в супертяжелом весе думал, что британец выбьется из сил.

Виталий Кличко Скриншот видео с youtube.com

Почетный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киевазаявил, что советовал брату — экс-чемпиону мира-супертяжу Владимиру — не спешить во время боя с чемпионом мира по версии IBF-супертяжеловесом из Британии

Об этом чиновник рассказал в эфире одного из телеканалов, пишет Boxing News.

По словам бывшего спортсмена, он думал, что британец выбьется из сил.

"Виталий Кличко признался, что советовал своему брату не слишком рисковать с добиванием Джошуа после нокдауна в шестом раунде, поскольку рассчитывал, что Джошуа устанет еще больше", — говорится в статье.

Напомним, в конце апреля в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Узнать больше о противостоянии можно здесь.