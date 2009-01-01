Виталий Кличко вошел в восьмерку лучших чемпионов мира в супертяжелом весе

Выше украинца лишь семеро легендарных спортсменов.

Виталий Кличко

Всемирный боксерский совет (WBC) включил легендарного украинца Виталия Кличко в число десяти лучших чемпионов мира в супертяжелом весе.

Такое решение приняла дирекция организации, оценив 23-х боксеров, которые владели чемпионскими титулами по версии WBC в самом престижном дивизионе, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Выше украинца, который за достижения на ринге получил статус "вечного" чемпиона и в итоге занял восьмое место, расположились Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман и Джо Фрейзер. На 9-10-м местах в этом списке соответственно Сонни Листон и Кен Нортон", — отмечается в сообщении.

Виталий Кличко дважды завоевывал пояс WBC, оказавшись одним из пяти боксеров супертяжелой категории (еще — Али, Тайсон, Льюис и Хасим Рахман), которые сумели вернуть потерянный титул. Причем, свой пояс Кличко потерял не на ринге, а из-за травмы.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал о своем возможном возвращении в ринг.