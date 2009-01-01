"Владимир шокирует всех". Тренер Кличко пообещал нокаут в бою с Джошуа

Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг, заявил Али Башир.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко Reuters

Чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа не будет легко в поединке с украинцем Владимиром Кличко

Об этом заявил тренер Владимира Джеймс Али Башир, сообщает ТСН.

"Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности. Энтони Джошуа — большой, молодой, сильный, активный боец с очень сильным ударом.

Владимир шокирует всех. Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным.

Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию", — отметил Башир.

Напомним, Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа в конце апреля 2017 года в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли".