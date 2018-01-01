"Вне игры не видел, п**арас?". Мат российского тренера заглушил интервью соперника: видео

Александр Тарханов нервно оглядывался на ругающегося соперника, а журналист поспешил завершить общение.
Отметим, что слова во время флеш-интервью Тарханова были прерваны потоком матерных выражений. При этом Тарханов нервно оглядывался на ругающегося соперника, а журналист поспешил завершить общение в прямом эфире.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что нецензурная брань, которая, вероятно, была адресована одному из судей, обслуживавшего матч, сообщает sports.ru.
"Происшествие отмечено и в протоколе матча, и в рапорте делегата. Участники инцидента установлены. Все документы собираются. В этом сезоне подобное уже происходило в Махачкале", — сказал Егоров.
Добавим, что матч обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Лайнсменами были Роман Усачев и Константин Шаламберидзе.
Напомним, ранее футболист московского "Локомотива" бразилец Ари опубликовал в Сети видео, на котором говорит на русском языке нецензурные слова.
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