"Вне игры не видел, п**арас?". Мат российского тренера заглушил интервью соперника: видео

Александр Тарханов нервно оглядывался на ругающегося соперника, а журналист поспешил завершить общение.

Арсен Акаев "отличился" матом в прямом эфире fc-anji.ru

После матча Премьер-лиги РФ по футболу старший тренер клуба "Анжи" Арсен Акаев был настолько возмущен судейством в игре с "Уралом", что его нецензурная брань заглушила интервью наставника команды соперника — Александра Тарханова.

Отметим, что слова во время флеш-интервью Тарханова были прерваны потоком матерных выражений. При этом Тарханов нервно оглядывался на ругающегося соперника, а журналист поспешил завершить общение в прямом эфире.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что нецензурная брань, которая, вероятно, была адресована одному из судей, обслуживавшего матч, сообщает sports.ru.

"Происшествие отмечено и в протоколе матча, и в рапорте делегата. Участники инцидента установлены. Все документы собираются. В этом сезоне подобное уже происходило в Махачкале", — сказал Егоров.

Добавим, что матч обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Лайнсменами были Роман Усачев и Константин Шаламберидзе.

Напомним, ранее футболист московского "Локомотива" бразилец Ари опубликовал в Сети видео, на котором говорит на русском языке нецензурные слова.

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