Во Франции голкипера жестко наказали за "расстрел" ультрас

Журдрен спровоцировал болельщиков соперника на драку.

Журдрен получает второй "горчичник" @sports_ouest

Вратарь выступающего воЖоффре Журдрен пропустит следующие 10 матчей из-за дисквалификации.

Об этом сообщает Проспорт.ТСН.

На выездной игре со "Стад Брестом" голкипер "чертополохов" очень долго выслушивал оскорбительные выражения в свой адрес, звучавшие из уст болельщиков команды хозяев. Не выдержав напряжения, вратарь изо всей силы ударил мяч в направлении ультрас соперника, чем спровоцировал драку.

Арбитр приостановил матч, пока все болельщики хозяев встречи не вернулись на трибуны, а Журдрен получил вторую желтую карточку и покинул поле. Сама игра между этими коллективами завершилась победой "Стад Бреста" со счетом 2:1.

Напомним, в начале августа в Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку после матча между "Динамо" и "Зіркою".

Фото: @sports_ouest