Во Львове футбольные фанаты избили маршрутчика, задержаны киевляне

Инцидент произошел вчера вечером после окончания матча.

Во Львове фанаты избили маршрутчика, пострадавший попал в больницу ТСН

В воскресенье вечером, 22 апреля, во Львове футбольные фанаты избили водителя маршрутного автобуса, подозреваемые задержаны.

Инцидент произошел на ул. Стрыйской, возможными злоумышленниками являются киевляне, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Полицейские установили, что футбольные фанаты после окончания матча самовольно открыли дверь в маршрутку №3-а, которая стояла на конечной остановке, расположенной возле стадиона, и во время конфликта с водителем избили его", — отметили в ведомстве.

Пострадавшего — 47-летнего львовянина — с телесными повреждениями доставили в больницу. "Восемь человек были опрошены… в отделе полиции, все они жители Киева в возрасте 18-21 год", — добавили в Нацполиции.

Начато производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 22 апреля во Львове на стадионе "Арена Львов" прошел матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и ровенским "Вересом", столичный клуб победил со счетом 4: 1.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время матча 27-го тура турнира "Динамо" — донецкий "Шахтер" фанаты "горняков" подожгли на стадионе флаг самопровозглашенной "ДНР". Фото с места происшествия можно посмотреть здесь.

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