Во Львове "Заря" проиграла шведам, обзор матча и видео голов

Игра проходила на "Арене Львов", за ней следил арбитр из Швейцарии.

"Заря" — "Эстерсунд" Reuters

В четверг, 14 сентября, во Львове матч первого тура группового раундамеждузакончился со счетом 0:2.

Игра проходила на "Арене Львов", за ней следил арбитр из Швейцарии Штефан Клосснер.

В ходе первой половины противостояния обе команды активно шли вперед, создавали опасные моменты. Уже на 8-й минуте Айеш прострелил справа, потом мяч получил Сема и пробил, но голкипер луганчан поймал мяч.

На 25-й шведы заработали штрафной — разыграли, пробили, и быть бы голу, если бы не Сваток, который принял удар на себя. Ближе к концу тайма Караваев отдал пас в штрафную на Громова, тот пробил из отличной позиции, но соперники не дали мячу попасть в сетку ворот.

Cудьба матча была решена в начале второй половины игры — Сема протащил мяч по центру и отдал передачу в штрафную, а оттуда Годдос неотразимо пробил в дальний угол ворот "Зари", открыв счет, пишет УНИАН.

Позже украинцам так и не удалось отыграться, более того, в добавленное время соперники увеличили отрыв: Геро получил мяч после розыгрыша аута, ворвался в штрафную и забил — 0:2.

"Заря" — "Эстерсунд" 0:2

Гол: Годдос, 50, Геро, 90+4

"Заря": Лунин — Караваев, Чечер, Сваток, Сухоцкий — Гречишкин (Харатин, 53) — Лунев (Кабаев, 84), Гордиенко, Андриевский (Любеновчи, 73), Громов — Юри;

"Эстерсунд": Кейта — Петтерссон, Папаяннопулос, Мукийби (Соми, 67) — Айеш, Нури (Геро, 80), Баширу, Эдвардс, Сема — Хопкатт (Менса, 57), Годдос;

Предупреждения: Харатин — Баширу, Менса, Айеш

Видео гола Годдоса

Видео гола Геро

Напомним, 14 сентября в Киеве состоялся матч первого тура группового раунда Лиги Европы между местным "Динамо" и албанским "Скендербеу", киевляне победили со счетом 3:1. Узнать больше об игре можно здесь.

Видео: Multi Comix