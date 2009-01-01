Во Львове "Заря" с минимальным отрывом победила немцев, опубликованы фото и видео голов

Игра проходила на "Арене-Львов", за ней следил арбитр из Израиля.

"Заря" — "Герта" Reuters

В четверг, 19 октября, во Львове матч третьего тура группового раунда Лиги Европы междузакончился со счетом 2:1.

Игра проходила на "Арене-Львов", за ней следил арбитр из Израиля Лиран Лиани.

В начале противостояния немцы создали опасный момент — пробил Вайзер, "Зарю" от гола спас вратарь.

Позже луганчанин Караваев развернулся и отважился на дальний удар, однако мяч полетел выше перекладины.

Ближе к концу первой половины матча украинцы могли открыть счет: на 39-й минуте Юри принял практически во вратарской передачу от Опанасенко справа, развернулся, но пробил рядом со штангой.

Но уже через несколько минут "Заря" вырвалась вперед. На 42-минуте Силас реализовал штрафной, сильно ударив по воротам. Голкипер соперника дотронулся до мяча в углу после рикошета, но ничего уже поделать не смог — 1:0.

В начале второго тайма гости выровняли игру, а затем и счет на табло, пишет УНИАН. На 56-й минуте после навеса с углового Зелке выпрыгнул и головой отправил мяч в ближний угол, сделав счет 1:1.

Решающий момент в матче произошел на 79-й минуте. Караваев справа ворвался в штрафную "Герты", сделал прострел и Сваток пяткой переправил мяч в ворота немцев — 2:1. Победив, "Заря" набрала 6 очков в турнирной таблице и стала явным претендентом на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

"Заря" — "Герта" 2:1

Голы: Силас, 42, Сваток, 79 — Зельке, 56

"Заря": Лунин — Опанасенко, Прийма (Сваток, 22), Гречишкин, Сухоцкий — Харатин (Андриевский, 63), Силас — Караваев, Гордиенко, Лунев (Громов, 81) — Юри;

"Герта": Ярстейн — Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт — Вайзер, Лустенбергер, Майер, Эссвайн (Калу, 58) — Лазаро, Зельке (Ибишевич, 57);

Предупреждения: Силас, Лунев – Майер, Зельке, Ибишевич.

Видео голов

Напомним, 28 сентября в испанском Бильбао местный "Атлетик" принимал "Зарю" и сенсационно уступил со счетом 0:1, победный гол забил Игорь Харатин. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: egy player

