"Ворскла" — "Заря" — 2:0: итоговая таблица УПЛ

"Ворскла" завоевала бронзовые награды.

«Ворскла» завоевала бронзовые награды fpl.ua

"Ворскла" обыграла луганскую "Зарю" со счетом 2:0 и завоевала бронзовые награды.

Отметим, что обе команды до последнего тура претендовали на бронзу чемпионата. "Ворсклу" устраивала победа или ничья, "Заря" надеялась на победу — только она могла обеспечить луганчанам третью позицию.

На 66-й минуте "Ворскла" открыла счет — после подачи Ребенка Кулач пробил головой в девятку.

На второй добавленной минуте Сергийчук убежал один на один с голкипером, и покатил мяч на Васина, который мяч в сетку — 2:0.

"Ворскла" — "Заря" 2:0

Голы: Кулач, 67, Васин, 90+4

"Ворскла": Шуст — Сапай, Даллку, Чижов, Чеснаков — Пердута, Шарпар — Кравченко (Скляр, 80), Ребенок, Кобахидзе (Васин, 85) — Кулач (Сергийчук, 72).

"Заря": Лунин — Караваев, Сваток, Чечер (Прийма, 70), Чеберко — Опанасенко, Силас (Кочергин, 70) — Андриевский, Юри (Лунев, 46), Громов — Фаупала.

Предупреждения: Кулач, Ребенок — Юри, Опанасенко.

После этой победы "Ворскла" набрала 49 очков, у "Зари" осталось 43 пункта, и она финишировала на четвертом месте.

В другом матче ровенский "Верес" дома принимал "Мариуполь", игра завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля добились успеха на 61-й минуте — Кулиш отпасовал на Кожанова, Денис легко убрал на замахе Тищенко и вколотил мяч в ближний угол — 1:0.

На 79-й минуте Болбат прострелил в штрафную, Сарнавский потерял позицию, что позволило Диденко спокойно переправить мяч в ворота — 1:1.

Позднее хозяева остались в численном меньшинстве из-за удаления Симинина, но на итоговый результат это никак не повлияло.

"Верес" — "Мариуполь" 1:1

Голы: Кожанов, 61 — Диденко, 79

"Верес": Сарнавский — Симинин, Адамюк, Приймак, Лукьянчук (Каменюка, 84) — Карасюк, Каленчук — Кожанов, Степанюк, Мягков (Волошинович, 80) — Кулиш (Морозенко, 89)

"Мариуполь": Гальчук — Кирюханцев, Дава, Быков, Тищенко — Игнатенко, Пихаленок (Диденко, 70) — Чурко (Болбат, 58), Мишнев (Коробенко, 77), Тотовицкий — Борячук

Предупреждения: Степанюк, Симинин, Каленчук — Тотовицкий, Борячук

Удаление: Симинин, 86 (вторая желтая карточка)

Напомним, накануне "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" и одержало победу со счетом 2:1.

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