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"Вот это попка!": девушка-боец похвасталась аппетитными формами

Сегодня, 20:01
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Подписчики Маккензи Дерн, похоже, ценят ее не только за спортивные победы.

25-летняя девушка-боец из Бразилии Маккензи Дерн покоряет не только спортивную сферу.

Дерн успешно дебютировала на прошедшем турнире UFC 222, побив американку Эшли Йодер.

Но ее подписчики в Instagram, похоже, ценят Маккензи не только за спортивные победы: ее пикантные фото собирают сотни восторженных комментариев. Причем больше всего комплиментов получают ягодицы спортсменки.

Ранее австралийская модель похвасталась пышной попой в купальнике. Снимок манекенщицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Кроме того, Анна Седокова показала потрясающую фигуру и глубокое декольте. На фото, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует на фоне лифта в коротком платье.
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