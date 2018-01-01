Cтало известно, кто может стать новым тренером "Динамо"

Игорь Суркис готов терпеть Александра Хацкевича во главе "Динамо" до первого серьезного провала.
Президент киевского клуба Игоря Суркиса готов терпеть белорусского специалиста во главе "Динамо" до первого серьезного провала, сообщает UA-football.
Отмечается, что сам Ребров после отставки из "Аль-Ахли" планировал сделать небольшую паузу в своей тренерской карьере, связанную с рождением ребенка, а затем вновь вернутся к работе.
Агент украинского тренера Шандора Варги заявил, что предложений у Реброва хватало. Однако оперативно трудоустроиться у Реброва не получилось. И он стал частым гостем на матчах своих бывших подопечных.
Напомним, Реброва отправили в отставку с поста главного тренера клуба из Саудовской Аравии "Аль-Ахли".
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