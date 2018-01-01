Впервые за 38 лет. Финал Лиги чемпионов в Киеве не собрал полный стадион

НСК "Олимпийский" вмещает 70 тысяч зрителей, но, в связи с расширением мест для VIP-гостей и ложы прессы, вместимость уменьшили до 63 тысяч.

Финал ЛЧ в Киеве не собрал полный стадион

В 2018 году, впервые с 1980 года, финал Лиги чемпионов (до сезона 1990/1991 — Кубок чемпионов) не собрал аншлаг.

При этом 38 лет назад арена не была полностью заполнена на матче "Ноттингем Форест" (Англия) — "Гамбург" (Германия), сообщает в своем Twitter журналист Танкреди Пальмери.

НСК "Олимпийский" вмещает 70 тысяч зрителей, но, в свзяи с расширением мест для VIP-гостей и ложы прессы для журналистов, число мест для зрителей было уменьшено до 63 тысяч. Однако, на матче побывали 61 561 зритель.

Отменим, ранее сообщалось, что часть болельщиков "Реала" сдали свои билеты из-за логистических трудностей (очень дорогие авиабилеты и цены в гостинницах Киева), а часть фанатов "Ливерпуля" не смогла добраться в Киев в день игры из-за отмены рейсов.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2018 прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 26 мая. Испанский "Реал" (Мадрид) обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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