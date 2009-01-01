Все билеты проданы. На лондонском "Уэмбли" во время боя Джошуа — Кличко ожидается аншлаг

Спрос на билеты просто невероятный, заявил промоутер Эдди Хирн.

Во время боя Джошуа — Кличко ожидается аншлаг Reuters

Во время боя между англичанином Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко , лондонский "Уэмбли" будет заполнен на 100%.

Об этом идет речь в сообщении BoxingScene.

"Спрос на билеты просто невероятный. Поединок Джошуа — Кличко, вне всяких сомнений, станет самым большим событием в истории британского бокса, и будь у нас такая возможность, мы бы заполнили "Уэмбли" дважды. Мы попросили установить еще 5 тыс. мест и уверены в положительном ответе", — рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Напомним, бой Кличко с Джошуа состоится 29 апреля.

Напомним, ранее промоутер рассказал, почему для Джошуа бой с Владимиром Кличко будет очень сложным.