"Все вместе они голые". Футболист сборной Украины рассказал о своей жизни в Нидерландах

Александр Зинченко адаптировался к жизни в Западной Европе. Не обошлось и без культурного шока.

Зинченко рассказал о своей жизни в Нидерландах Sky Sports

Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о собственном опыте выступлений в Нидерландах.

В прошлом сезоне Зинченко на правах аренды выступал за местный ПСВ. Именно в этой стране Александр адаптировался к жизни в Западной Европе. Не обошлось и без культурного шока.

"В Голландии женщины и мужчины вместе ходят в сауну. И женщины, и мужчины. Они все голые, и для них это в порядке вещей. Для нас это было бы немного странно. В Украине и России это невозможно. Никто этого не понимает, когда я рассказываю об этом в Украине и России. Странно, когда вы видите сына лет семи, его маму, бабушку и дедушку — и все вместе они голые. Речь идет о менталитете. И я пытаюсь проникнуться этим изо дня в день", — рассказал Зинченко в интервью The Telegraph.

Напомним, ранее Зинченко рассказал, как в "Шахтере" и "Динамо" молодым футболистам "перекрывают кислород".