Харьков открывает для себя настоящую Лигу чемпионов.

Паулу Фонсека фото: shakhtar.com

Сегодня, 13 сентября, поздно вечером состоятся очередные матчи первого тура группового турнираУЕФА 2017/18. Так, группе F, в Харькове донецкий "Шахтер" примет итальянский "Наполи".

Главное отличие от нескольких предыдущих сезонов в том, что в самый престижный еврокубковый турнир дончане впервые входят под руководством Паулу Фонсеки. Об этом говорится в статье Анатолия Подвойского для интернет-издания Sport.ua.

У многих игроков "Шахтера" за плечами уже значительный суммарный опыт игр в Лиге чемпионов, а вот для португальского наставника команды предстоят матчи второго в его карьере группового этапа. Первый его опыт, который был в сезоне-13/14 вместе с "Порту", лавры Фонсеке не принес, но и совсем уж провальным его назвать нельзя — третье место в компании с "Атлетико", "Зенитом" и "Аустрией" позволило португальскому гранду остаться в еврокубках, но уже в Лиге Европы.

Как будет на этот раз? Об этом разгорелись споры, едва только стали известны результаты жеребьевки, которая в соперники чемпиону Украины определила "МанСити", "Наполи" и "Фейеноорд". Все, как на побор, закаленные еврокубковые бойцы, как, впрочем, и сам "Шахтер". Но не команды самого верхнего топ-эшелона, как, к примеру, два года назад. Тогда в группе с "Реалом", ПСЖ и "Мальме" мнение футбольной общественности было единым: удел "горняков" — это борьба с представителем Швеции за третье место. Так оно в итоге и оказалось — против представителей Испании и Франции у "Шахтера" не было никаких шансов, и, не исключено, что именно тогда ситуация качнулась к тому, что, чтобы двигаться вперед, донецкому клубу нужен новый главный тренер с новыми игровыми идеями.

В нынешней группе F уже нет такой пропасти между её участниками, какая была два сезона назад, и 6 декабря, когда все 12 матчей будут сыграны, комбинация из пары команд, которые выйдут в плей-офф ЛЧ, и той, которая перекочует в плей-офф ЛЕ, может быть абсолютно любой и непредсказуемой. А, значит, будет важным каждое очко, набранное тем более на старте. Тем более, когда невозможно сказать "свои" это очки или "чужие", "обязательные" они нет. И это касается первой же игры против "Наполи".

Уже 8 туров позади в чемпионате Украины, но после каждой сыгранной игры "Шахтер" продолжает держать болельщиков в недоумении. Или это действительно нынешнее состояние чемпиона Украины, когда из семи побед аж четыре волевые, или же в матчах Премьер-лиги имеет место недомотивация игроков-легионеров, которые определяют всю игру, и работать они начинают на более или менее пристойных оборотах при счете на табло 0:1. Именно поэтому с некоторой тревогой ожидается сегодняшняя игра команды Фонсеки против представителя Италии, клубы которой замечательно умеют играть по счету.

Чемпионат Италии только-только набирает обороты, как вместе с ним и "Наполи". Неаполитанцы в трех сыгранных турах добились трех побед, и в компании с "Ювентусом" и "Интером", также не имеющими потерь, идут вторыми. Вроде бы очень солидный показатель на старте, но, справедливости ради, стоит отметить, что победы подопечные Маурицио Сарри одержали над командами ни на какие высокие позиции в Серии А не претендующими. А "Шахтер" однозначно классом выше, чем "Эллас Верона", "Аталанта" или же "Болонья". И, тем не менее, игра в атаке "Наполи", каждому из своих соперников стабильно отгрузившего по три мяча, не может не вызывать уважения. Примечательно, что голеадорами неаполитанцев являются Дрис Мертенс и Петр Зелински, имеющие в своем активе лишь по два мяча.

Наверняка с учетом интересов "Шахтера" 8-й тур чемпионата Украины открывался матчем "горняков" в субботу, да еще и в дневное время. У команды была возможность в тот же день вернуться в Киев, а с воскресенья развернуть всю подготовку к матчу Лиги чемпионов, в том числе, и связанную с восстановлением футболистов. "Наполи" же свой матч 3-го тура проводил поздним вечером воскресенья, на выезде в Болонье. С учетом перелетов неаполитанцев домой, а затем в Харьков, у "Шахтера" подготовка к сегодняшней игре, должна была быть более цельной. Но, как это отразится на игре, если вообще как-то отразится, покажут только события на поле.

Матч в Харькове пройдет под управлением арбитра из Германии Феликса Цвайера, который входит в элит-группу арбитров ФИФА. В активе Цвайера 52 матча на международном уровне, один из которых был с участием "Шахтера" — в начале августа 2015 года "горняки" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов разгромили "Фенербахче" 3:0. Кроме этого, у Цвайера есть опыт работы на матчах сборной Украины, "Черноморца", "Днепра" и "Динамо".

Что касается выносимых Цвайером наказаний, то пенальти он ставил 20 раз (по 10 в ворота хозяев и гостей), показал 18 красных карточек (соотношение хозяева—гости 11:7) и 217 желтых (соотношение хозяева—гости 107:110).

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Срна, Феррейра, Марлос, Тайсон, Степаненко, Фред, Бернард

"Наполи": Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Зелински, Инсинье

Травмированные: Кривцов, Малышев ("Шахтер") — Кирикеш ("Наполи")

Как были сыграны матчи первого тура группового турнира ЛЧ 2017/18, читайте: "Лига чемпионов: триумф "Челси", унижение "Селтика" и дубль Месси, обзор матчей и видео голов".