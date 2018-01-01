Вукоевич отказался от денег ФФУ

Спортсмен поблагодарил Федерацию за поддержку.

Огнен Вукоевич GettyImages

Отстраненный член делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018 Огнен Вукоевич отказался от предложения Федерации футбола Украины (ФФУ) компенсировать штраф ФИФА.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", - цитирует Вукоевича Обозреватель.

Накануне ФИФА обязала Вукоевича выплатить штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков за размещение в интернете видео с заявлением после матча с Россией с фразой "Слава Украине!".

"Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 000 швейцарских франков и вынес предупреждение за "неспортивное поведение" - публикацию видео, в котором он заявил: "Это победа для киевского "Динамо" и для Украины" после победы Хорватии над Россией", - заявили в пресс-службе ФИФА.

После этого президент ФФУ, нардеп и глава бюджетного комитета парламента Андрей Павелко заявил, что организация поможет Вукоевичу выплатить в полном объеме бывшему футболисту и члену тренерского штаба сборной Хорватии Огнену Вукоевичу штраф. "Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", - заявил Павелко.

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры", в связи с выкриком лозунга "Слава Украине!" после игры с россиянами.

В ответ на это украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.

7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

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