"Выйдем на поле и отдадим все силы". Ярмоленко рассказал о настрое киевлян на матч с "Маритиму"

Мы постараемся нашим болельщикам и всему народу Украины сделать подарок, заявил капитан "Динамо".

Андрей Ярмоленко Официальный сайт "Динамо"

Футболисты киевского "Динамо" в ответной игре плей-офф квалификации Лиги Европы против португальского "Маритиму" выйдут на поле и отдадут все силы, чтобы играть в основной сетке ЛЕ.

Об этом заявил капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко, сообщает пресс-служба "Динамо".

"Мы постараемся нашим болельщикам и всему народу Украины сделать подарок, и порадовать их своей игрой", — заявил Ярмоленко на предматчевой пресс-конференции.

Отдельно футболист прокомментировал и отсутствие в ответной встрече центрального защитника команды Евгения Хачериди, который пропустит матч в Киеве из-за дисквалификации, которую он получил в первой игре.

"Конечно Женя важный игрок для нашей команды. Но я считаю, что у нас есть обойма футболистов, которые не просто так тренируются. Уверен, что тот футболист, который выйдет на поле вместо Жени отдаст все силы для победы", — заявил Ярмоленко.

Напомним, что ответный матч между "Динамо" и "Маритиму" состоится на НСК "Олимпийский" 24 августа. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).