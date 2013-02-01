"Я не буду легкой прогулкой". Бурсак рассказал о подготовке к бою за титул чемпиона WBO

На кону будет стоять титул Чемпиона мира по версии WBO.

Макс Бурсак k2ukraine.com

Украинский боксер Макс Бурсак заявил о том, что основательно готовится к поединку с мексиканцем Хильберто Рамиресом

Об этом "Главреду" сообщили в компании K2 Promotions.

Сообщается, что бой состоится 22 апреля 2017 года в Карсоне (Калифония, США) и будет транслироваться на канале HBO.

На кону будет стоять титул Чемпиона мира по версии WBO, которым обладает Рамирес.

"Рамирес — молодой, жесткий, перспективный и довольно опытный боец. Однако бой со мной не станет для него легкой прогулкой. У нас почти равное количество боев и похожие достижения в профи, так что это будет очень интересный бой. Я основательно готовлюсь к этому поединку, ведь я еду за победой!" — отметил Бурсак.

Титул Чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Рамирес завоевал год назад, одержав победу по очкам над Артуром Абрахамом. В активе мексиканца 34 победы, 24 из которых нокаутом, и ни одного поражения. Макс Бурсак предыдущий поединок провел в апреле прошлого года против Руслана Щелева. По истечении всех раундов судьи отдали победу Бурсаку.

K2 Promotions

Напомним, ранее стал известен следующий соперник Усика.

Фото: k2ukraine.com.