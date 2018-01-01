"Я очень ценю Украину". Капитан "Реала" сделал откровенное признание накануне финала ЛЧ

Оба финалиста Лиги чемпионов настроены на атаку, заявил Серхио Рамос.

Серхио Рамос заявил, что ценит Украину Reuters

Накануне финала Лиги чемпионов , который состоится в субботу в Киеве, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о подготовке к противостоянию с "Ливерпулем".

"Выиграть Лигу чемпионов третий раз подряд – огромный стимул. У нас большие амбиции, мы хотим добиваться больших успехов. Это нас и мотивирует. Хотим защитить наш титул и войти в историю.

Думаю, что обе команды настроены на атаку. Все зависит от начала матча. Мы понимаем, что нам нужно сделать и готовы к чему угодно. В финале может случиться все. Будет отличное шоу для всех любителей футбола.

Я очень ценю Украину, с которой у меня связаны хорошие воспоминания. Здесь мы стали чемпионами Европы. Знаю, что много наших болельщиков не смогли приехать, но думаю, что приехавшие фанаты обеспечат нам хорошую поддержку", — заявил Рамос.

Напомним, накануне в Киеве неизвестные в масках жестоко избили и порезали фанов "Ливерпуля".

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