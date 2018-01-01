"Я отдал "Динамо" все свои силы". Хачериди прокомментировал изгнание из команды

Защитник отказался комментировать информацию о том, что киевский клуб не выплатил ему зарплату за 7 месяцев.

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Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачереди прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, чтодо конца сезона.

"Я отдал "Динамо" все свои силы и посвятил практически всю карьеру. Если надо будет в "Динамо" стать на ворота, поверьте мне, я туда стану, если это поможет моему клубу. Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против "Лацио". Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает", - цитирует футболиста Tribuna.

По его словам, отстранение - это решение тренера, на которое он не может повлиять, уточнив, что на данный момент занимается по индивидуальной программе.

"Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни. Чаще всего этого не понимают люди, болельщики и руководство. Но это моя жизнь, и за все принятые мной решения отвечать буду только я и никто другой", - сказал Хачериди.

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Защитник также отказался комментировать информацию о том, что киевский клуб не выплатил ему зарплату за 7 месяцев.

"Без комментариев", – сказал Хачериди.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Шахтере" после окончания контракта с киевским клубом.