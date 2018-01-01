Я вырублю Усика, мне нужен только один удар - Беллью

Беллью заявил, что это будет его последний бой в карьере, которую он хочет завершить достойно.

Беллью будет рад сразиться с Усиком

Почетный чемпион WBC, британский боксер Тони Беллью высказался о своем возможном поединке с украинцем Александром Усиком, который недавно одержал победу над россиянином Маратом Гассиевым, а затем бросил вызов Беллью.

"Лично я хочу сразиться с Усиком. Он – боксер, у которого есть все четыре пояса и пояс журнала "Ring", но первое имя, которое он назвал – это ливерпульский жирдяй. Я не мог поверить, что мое имя прозвучало первым из его уст, но когда я покинул тяжелый вес два года назад, то сказал, что я лучший в мире, и он, очевидно, поверил в то, что я сказал. Он победил всех других боксеров в своем весе.", - заявил Беллью

Беллью заявил, что бой с Усиком станет последним в карьере британского супертяжа.

"Я вырублю его. Других вариантов нет. Не поймите меня неправильно, я не наивен, я ни на минуту не считаю, что я лучше Александра Усика. Меня не волнует, что кто-то там что-то говорит, я вам не Мурат Гассиев, мне нужен только один удар – я доказал это за последние несколько лет. Я счастлив. Он хочет драться в Англии, Эдди Хирн уже звонил мне. Я хочу, чтобы бой состоялся до конца года, это будет мой последний бой", – сказал Белью.

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Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

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