"Я знаю, что происходит в Украине". Защитник сборной Венгрии рассказал о переходе в "Динамо"

Я знаю точно, что адаптация легкой не будет, подчеркнул Кадар.

Тамаш Кадар borsonline.hu

Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар, который недавно стал новичком киевского "Динамо" , рассказал о своем трансфере.

Об этом пишет Nemzeti Sport, сообщает "112. Украина".

"Я знал, куда перехожу. Я знаю точно, что адаптация легкой не будет, потому что я не говорю на русском или украинском, а английский в "Динамо" знают немногие игроки. К счастью, большинство членов тренерского штаба говорят. Я знаю сумму, которую за меня заплатили, но если "Лех" или "Динамо" захотят, то раскроют ее. Я знаю, что происходит в Украине, но я приехал играть в футбол. Я буду находиться далеко от зоны боевых действий, Киеву в любом случае ничего не угрожает. Я ничего не боюсь", — сказал Кадар.

Напомним, ранее сербский защитник подписал контракт с киевским "Динамо".