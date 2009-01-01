"Яркое зрелище". Сегодня "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" сразятся в финале Лиги Европы

Игра пройдет вечером в шведском Стокгольме.

Логотип Лиги Европы, иллюстрация life-football.org.ua

В среду вечером, 24 мая, в шведском Стокгольме пройдет финальный матч— между собой сразятсяи английский

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра состоится на "Френдс Арене" (начало запланировано в 21:45), следить за ней будет арбитр из Словении Дамир Скомина.

"Финал Лиги Европы, в котором сойдутся самые титулованные клубы Нидерландов и Англии — "Аякс" и "Манчестер Юнайтед", обещает яркое зрелище", — говорится в статье.

Примечательно, что команды уже провели между собой четыре матча в еврокубках и одержали по две победы.

Ориентировочные составы:

"Аякс": Онана — Велтман, Де Лигт, Санчес, Ридевалд — Клаассен, Шене, Зийеш — Траоре, Дольберг, Юнес;

"Манчестер Юнайтед": Ромеро — Валенсия, Джонс, Блинд, Дармиан — Феллайни, Эррера, Погба — Лингард, Рашфорд, Мхитарян;

Дисквалифицированы: Виргевер — Байи;

Травмированы: Синкгравен — Ибрагимович, Шоу, Рохо, Янг.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы "Аякс" по сумме двух матчей (5:4) взял верх над французским "Лионом", а "Манчестер Юнайтед" с общим счетом 2:1 обыграл испанскую "Сельту". Узнать больше о противостояниях можно здесь.