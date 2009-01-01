Ярмоленко нужен "Тоттенхэму". Суркису посулят за трансфер 25 миллионов евро — СМИ

На пути трансфера могут стать строгие ограничения в "Тоттенхэме" по зарплате.

Андрей Ярмоленко facebook.com/fcdynamoua

Английский "Тоттенхэм" готов выйти на Игоря Суркиса с предложением на 25 миллионов евро за 27-летнего полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко

В то же время авторитетный портал Transfermarkt недавно снизил цену на Ярмоленко в 18 млн евро, сообщает football24.ua.

Об интересе лондонского клуба сообщает турецкий Goal.com со ссылкой на Mirror. На пути трансфера могут стать строгие ограничения в "Тоттенхэме" по зарплате.

Отмечается, что "Тоттенхэм" интересовался украинцем в прошлом. Этим же летом "шпоры" провалили попытки подписания таких вингеров, как Заха, Дуглас Коста и Брума.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Ярмоленко со стороны немецкой "Баварии".