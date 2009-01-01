Ярмоленко подписал контракт с дортмундской "Боруссией" и рассказал о своей мечте

Украинский полузащитник подписал 4-летний контракт с немецким клубом.
Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.
Ярмоленко подписал 4-летний контракт.
"Я очень благодарен, что "Динамо" исполнило мою мечту, что я попробую себя в большом европейском клубе. Я буду активно работать на каждой тренировке, чтобы помочь "Боруссии" достичь самых высоких целей", — прокомментировал свой переход Ярмоленко.
Отметим, что Ярмоленко сыграл первый матч за "Динамо" в сезоне 2007/2008 году. За это время Андрей сыграл 228 матчей за "Динамо" и отметился 99 голами.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Ярмоленко со стороны немецкой "Баварии".
Фото: bvb.de.