Свою версию сборной тура опубликовало авторитетное издание Kicker.

Ярмоленко празднует гол в ворота "Гамбурга" @BVB

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную 5-го тура чемпионата Германии.

Свою версию сборной тура опубликовало авторитетное издание Kicker.

Кроме того, немецкое издание Revier Sport поставило Ярмоленко максимальную оценку (1) за матч "Гамбург" – "Боруссия" (0:3).

В Германии высшей оценкой в футболе является "единица", за ней идет "двойка" и так далее.

Также издание прокомментировало игру Ярмоленко: "Игрок матча. Кроме результативной передачи на Обамеянга и предголевого углового, Ярмоленко отлично ассистировал партнерам, которые не смогли по разным причинам забить. Мог отметиться голом и сам, но с убойной позиции пробил выше ворот. Возможно, его взаимодействие с партнерами пока не идеально в каждом эпизоде, но это было бы слишком всего через две недели после перехода в команду".

Во вчерашнем матче с "Гамбургом" Ярмоленко принял участие в двух голевых атаках своей команды, отметившись ассистом во время второго гола дортмундцев. В итоге, команда Петера Боша добыла убедительную победу (3:0) и продолжает возглавлять турнирную таблицу бундеслиги.

В свою очередь, бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР, экс-тренер "Днепра", "Зари" и других украинских команд Владимир Бессонов в интервью Xsport заявил, что украинский вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко своей игрой доказывает, что становится одним из лидеров "шмелей".

"Андрей — мо-ло-дец, причем во всех смыслах этого слова. Учитывая ту игру, которую он демонстрирует, я могу назвать его одним из лидеров "Борусии". После игры в Лиге чемпионов с "Тоттенхэмом", отпали все вопросы по отношению к его игре. Он доказывает на поле, что он на самом деле становится одним из лидеров "Борусии", — заявил Бессонов.

Напомним, ранее еще один украинский легионер Евгений Коноплянка также попадал в сборную тура по версии Kicker.

Фото: @BVB.