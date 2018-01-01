"Юргорден" — "Мариуполь": прогноз букмекеров, где смотреть первый матч квалификации Лиги Европы

"Мариуполь" сыграет первый матч квалификации ЛЕ.

"Мариуполь" стартует в квалификации Лиги Европы uefa.com

В четверг, 26 июля, в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" сыграет первый матч против шведского "Юргордена".

Отметим, что накануне мариупольцы сыграли первый матч в УПЛ. Их соперником была луганская "Заря", а матч завершился со счетом 1:2 в пользу подопечных Юрия Вернидуба.

В свою очередь на сегодня "Юргорден" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Швеции после 15 сыгранных туров. При этом соперник "Мариуполя" пробился в ЛЕ заняв третье место в своем чемпионате, сенсационно обыграв именитый "Мальме" со счетом 3:0 в финале Кубка.

В матче "Юргорден" - "Мариуполь" букмекеры отдают преимущество хозяевам поля – 1,75 на победу шведов против 4,85 на триумф украинской команды. Ничья в этом матче котируется с коэффициентом 3,7.

Ориентировочные составы:

"Юргорден": Исакссон – Аугустинсон, Ольссон, Даниельссон, Гуннарсон, Ринг, Кальстрем, Ульверстад, Радетинац, Кожица, Мрабти.

"Мариуполь": Худжамов – Демири, Быков, Яворский, Белый, Полегенько, Тищенко, Мишнев, Пихаленок, Чурко, Фомин.

В то же время победитель пары "Юргорден"/"Мариуполь" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сразится с триумфатором пары "Вентспилс" (Латвия)/"Бордо" (Франция).

Матч состоится в Стокгольме на стадионе "Олимпийский" в 20:00. ТВ-трансляция на телеканале "Футбол 1".

Напомним, победителем Лиги Европы сезона 2017/2018 стал испанский "Атлетико". В финале подопечные Диего Симеоне победили французский "Марсель" со счетом 3:0.

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