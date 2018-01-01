"За компанию с Толяном". "Боруссия" может продать Андрея Ярмоленко - СМИ

Немецкие журналисты "раскопали" новые планы руководства дортмундского клуба.

Ярмоленко в составе "Боруссии" (Дортмунд) @BVB

Украинский форвард-легионер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко может быть выставлен на трансфер в ближайшее межсезонье.

Руководство клуба решила устроить в первой команде большую "кадровую чистку", сообщает немецкое издание Bild.

Кроме продажи Ярмоленко, "Боруссией" рассматривает возможные трансферы Джереми Толяна, Нури Шахина, Гонсало Кастро, Александр Исаака и Эрик Дурма.

К слову, в нынешнем сезоне Бундеслиги украинец сыграл за клуб 24 матча, забив шесть мячей и отдал шесть результативных пасов. Однако 27 января он получил травму голеностопа и вот уже два месяца не выходил на поле. "Боруссия" сейчас занимает третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что супруга Ярмоленко рассказала о жизни в Германии и судьбе жены футболиста.