Киевляне сыграют с белградским "Партизаном", а луганчане — с "Атлетиком" из Бильбао

Тренировка «Динамо» в Белграде Динамо Киев от Шурика

Сегодня, 28 сентября, состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы 2017/18, в двух из которых примут участие украинские команды. Так, вбелградский "Партизан" при пустых трибунах принимает, а в"Атлетик" из Бильбао примет

Об этом пишет интернет-издание Sport.ua.

После жеребьевки группового турнира Лиги Европы было ясно: в компании со "Скендербеу", "Партизаном" и своим недавним обидчиком "Янг Бойз" команда Александра Хацкевича является фаворитом группы B и должна бороться за выход в плей-офф с первого места. В то же время стартовый поединок со "Скендербеу" (3:1) показал, что легких прогулок у "Динамо" в группе не будет. В перерыве игры с албанцами обычно спокойному Хацкевичу пришлось сорваться на крик и в доступной форме объяснить подопечным прописную истину: для достижения результата нужно прилагать максимум усилий, пусть даже соперник заведомо ниже классом.

"Партизан" также не хватает звезд с неба, но и ставить в один ряд со "Скендербеу" сербский клуб нельзя. В первом туре команда Мирослава Джукича сделала то, что не удалось не так давно киевлянам — увезла ничью из Берна, сыграв 1:1 с "Янг Бойз". Но сказать, что "Партизан" выглядит командой, которая может впервые в своей истории выйти из группы Лиги Европы, нельзя.

В нынешнем евросезоне "черно-белые", как и "Динамо", стартовали в Лиге чемпионов. Дорога в групповой турнир у "Партизана" была проще — через "путь чемпионов", но, пройдя "Будучность" (2:0 дома и 0:0 на выезде), "гробари" споткнулись на "Олимпиакосе". После домашнего поражения со счетом 1:3 рассчитывать на позитивный исход противостояния с пирейцами уже не приходилось. В плей-офф раунде Лиги Европы "Партизан" прошел венгерский "Видеоотон". Интересно, что матч в Белграде завершился нулевой ничьей, а на выезде подопечные Мирослава Джукича забили сопернику четыре мяча.

Нельзя сказать, что сербский клуб впечатляет по именам. За исключением Зорана Тошича, который после семи лет в московском ЦСКА, похоже, вернулся доигрывать на родину, и голкипера Владимира Стойковича, и выделить особо некого. Но Тошич травмирован и в первом матче с "Динамо" своей команде не поможет. Сербские журналисты нахваливают камерунского нападающего Леандре Тавамбу, который в нынешнем сезоне уже забил семь мячей. Но динамовцы, как заверил на предматчевом общении Виталий Буяльский, в курсе о подвигах камерунца, через которого строится вся игра "Партизана" в атаке, и наверняка будут внимательно за ним присматривать.

После неожиданной осечки в поединке с "Вересом", стоившей команде Хацкевича первого места в чемпионате Украины, у динамовцев наверняка будет повышенная мотивация на матч Лиги Европы. По словам Хацкевича, те игроки, которые играли в матче чемпионата Украины, получили больше отдыха, но это не значит, что состав "Динамо" претерпит серьезные изменения. Точно не сыграет Дьемерси Мбокани — конголезский форвард после игры с "Вересом" почувствовал себя не лучшим образом и после МРТ было принято решение оставить его в Украине. Вполне вероятно, что Мбокани пропустит и матч чемпионата Украины с "Зарей".

А вот Евгений Хачериди в Белград прилетел, но участие центрбека в сегодняшнем матче под большим вопросом. Во вчерашней тренировке Евгений участия не принимал, что сводит его шансы сыграть с "Партизаном" к минимуму. Скорее всего, в паре с Кадаром в центре обороны сыграет Вида, а на правый фланг защиты вернется Морозюк. Но и кадровые сюрпризы не стоит исключать. В частности, Хацкевич на пресс-конференции сказал, что рассчитывает на молодого Романа Вантуха, который, по его словам, неплохо смотрится как на позиции флангового хавбека, так и защитника.

Стоит напомнить, что поединок в Белграде пройдет при пустых трибунах. "Партизан" наказан за поведение болельщиков в предыдущих домашних матчах с "Будучностью" и "Олимпиакосом". Таким образом, хозяева лишатся весомого козыря — поддержки родных трибун, которые славятся неистовым болением. Динамовцы же снова в этом сезоне сыграют без болельщиков, но в данном случае это на руку команде Хацкевича. Поможет ли это "Динамо" прервать безвыигрышную шестиматчевую серию на выезде — увидим сегодня вечером.

Ориентировочные составы:

"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Остоич, Милетич I, Милетич II, Тошич, Янкович, Евтович, Эвертон Бильер, Ожегович, Тавамба.

"Динамо": Коваль, Пиварич, Кадар, Вида, Морозюк, Буяльский, Шепелев, Сидорчук, Гонсалес, Цыганков, Мораес.

Тренировка "Зари" в Бильбао Динамо Киев от Шурика

После поражения "Зари" в матче со шведским "Эстерсундом" (0:2) во Львове, луганчане отправилась в Бильбао, где команде Юрия Вернидуба предстоит встреча с местным "Атлетиком". Баски же в первом туре сыграли вничью с "Гертой" — 0:0.

С момента первого тура Лиги Европы команды крайне неудачно провели поединки в своих национальных чемпионатах. У "Зари" в результатах две ничьи, а у "Атлетика" — ничья и два поражения.

Вдобавок к этому тренерский штаб испытывает трудности с кадрами. "Заря" прибыла в Бильбао без Любеновича, Приймы и Иури, а у испанцев — вряд ли сыграет Муниаин. В общем, ситуация в обоих клубах напряженная и сложная.

На предматчевой пресс-конференции Вернидуб отметил, что соперник не безгрешен в обороне и команда постарается найти эти лазейки: "Атлетик" очень хорошо стартовал, но в последних играх, говорят, что у них не все ладится. Есть небольшой спад. Могу отметить линию атаки. Она у них очень сильная. Мы неплохо разобрали игру "Атлетика". Постараемся показать одну из лучших своих игр. Но у каждой команды есть и минусы. Например, в обороне. Не хочу сейчас ничего говорить. Посмотрим, сработает ли наша с тренерским штабом задумка".

А вот слова тренера басков Хосе Анхеля Сиганды говорят о том, что "Атлетик" может и пожертвовать игрой в ЛЕ, ради удачного матча в испанском чемпионате: "Возможно, в матче против "Зари" произойдет ротация состава, ведь в воскресенье нам играть против "Валенсии" в Примере. Мы не удовлетворены своей игрой и стремимся к лучшим результатам".

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Кепа — Лекуе, Унаи Нуньес, Ляпорт, Баленсиага — Сан-Хосе, Итурраспе — Сусаета, Рауль Гарсия, Иньяки Вильямс — Адуриц.

"Заря": Лунин — Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий — Гордиенко, Харатин — Караваев, Бабенко, Лунев — Громов.

Напомним, во вторник, 26 сентября, выступающий в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" — 0:2, так что киевляням и луганчанам придется постараться, чтобы реабилитировать украинский футбол.