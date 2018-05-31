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Зарплата в 50 миллионов евро. Стало известно новое место работы Зидана

Сегодня, 15:05

Новій контракт французского тренера рассчитан на четыре года.

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Стало известно новое место работы Зинедина Зидана Reuters
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан продолжит работу в качестве главного тренера сборной Катара.

Такую сенсационную информацию обнародовал египетский бизнесмен Нагиб Савирис в своем Twitter. По его словам, французский специалист будет готовить катарцев к домашнему чемпионату мира 2022 года.

"Зидан возглавит сборную Катара и начнет готовить ее к чемпионату мира — 2022. Зарплата — 50 миллионов евро, контракт на четыре года. Деньги решают все?" — написал Савирис.


Напомним, накануне Зидан заявил о своем решении покинуть мадридский клуб.

26 мая вечером в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов сезона 2017/2018, "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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Теги:  
Зинедин Зидан, Катар, сборная, Нагиб Савирис
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