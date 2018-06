Зарплата в 50 миллионов евро. Стало известно новое место работы Зидана

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан продолжит работу в качестве главного тренера сборной Катара.

Такую сенсационную информацию обнародовал египетский бизнесмен Нагиб Савирис в своем Twitter. По его словам, французский специалист будет готовить катарцев к домашнему чемпионату мира 2022 года.

"Зидан возглавит сборную Катара и начнет готовить ее к чемпионату мира — 2022. Зарплата — 50 миллионов евро, контракт на четыре года. Деньги решают все?" — написал Савирис.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...

Money talks ?