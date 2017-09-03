Защитник сборной Украины рассказал, как "горняки" стремились победить Луческу

Даже Луческу было тяжело изменить менталитет турецкой сборной, говорит Кривцов.

Сергей Кривцов и Волкан Бабаджан в борьбе за мяч УНИАН

Защитник донецкого "Шахтера", сыгравший свой первый матч за национальную сборную Украины в поединке против турок, заявил, что все "горняки", выступающие за главную команду страны, стремились обыграть бывшего тренера своего клуба —

Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию "Команда №1".

— Сергей, первый гол помог команде?

— Конечно, такое всегда придает уверенности. Но и после забитого мяча мы не стали отказываться от своей игры, действовали агрессивно в атаке, и это принесло плоды в виде второго гола. Могли забить еще как минимум дважды, но не сложилось.

— Ярмоленко после перехода в "Боруссию" сыграл на кураже?

— Думаю, у Андрея на встречу была двойная мотивация. Он давно заслуживал подобного и получил свой шанс. Это новый вызов для него — другой уровень чемпионата, другая страна, которая живет футболом. Будем следить и поддерживать его. Надеюсь, у него в Германии все сложится.

— У турецкой команды под руководством Мирчи Луческу ничего не вышло…

— Да, я был особенно настроен на то, чтобы у турок ничего не получилось. Думаю, все игроки "Шахтера", которым довелось с ним сотрудничать, хотели обыграть своего учителя. Хоть они и изучили нас хорошо, все же нам удалось добыть положительный результат.

— Было уже заметно, что сборная Турции — команда Луческу?

— Во-первых, у него было еще мало времени. Во-вторых, менталитет турецкой сборной тяжело изменить. А организации, как у немцев, у них никогда не будет.

— Теперь все мысли — об Исландии?

— Да, если не обыграем этого соперника 5 сентября, то победа над турками уже не будет так нас радовать. Поэтому сделаем все возможное, чтобы привезти из Рейкьявика три очка.

Напомним, 2 сентября в Харькове в рамках группового турнира к ЧМ-2018 сборная Украины уверенно победила турок — 2:0.