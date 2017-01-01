Жилья от власти не дождалась. Украинская чемпионка рассказала, почему живет в "сарае"

По словам спортсменки, ей обещали новое жилье, однако, когда сменилась власть, обещание куда-то исчезло.

Украинская чемпионка мира по биатлону Анна Кривонос живет в ужасных условиях в постройке, которая напоминает сарай.

По словам спортсменки, ей обещали новое жилье, однако, когда сменилась власть, обещание куда-то исчезло, сообщает "Канал 24".

"Местная власть обещала, что даст материальную помощь для того, чтобы я купила себе новое жилье. В первый раз мы с мамой обратились к ним в 2015 году. У нас есть три письма, где пишут, что прошение будет рассмотрено и нас поставят на учет. Но пока тихо.

Нам платят за хорошие выступления на соревнованиях. Нужно занять на взрослом чемпионате 1-3 места, и тогда получишь средства на целый год. Это 6 тысяч гривен в месяц. Мы называем это зарплатой, но это не зарплата. На финансы я не жалуюсь. В среднем в месяц может выходить 10 тысяч гривен. Если все в кучку собрать. Люди скажут, что это нормально. Не мало и не много. Но это нормально может быть для того, кто живет в своем доме, у кого все есть и получает эти деньги только для себя", — рассказала Кривонос.

Воодушевившись возможностью получить новую квартиру, Анна сумела добыть золото чемпионата Украины. Потом она стала победителем на европейских соревнованиях. Также она является обладателем серебряных и бронзовых наград в спринте и персьюте.