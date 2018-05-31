Зидан официально ушел с поста тренера "Реала"

С Королевским клубом он выиграл 9 трофеев.

Зидан подал в отставку. Reuters

Зидан объявил о своем решении в ходе сегодняшней пресс-конференции, пишет "Медуза".

"Мадрид дал мне все, и я останусь всю свою жизнь рядом с этим клубом. Мое решение не понятно многим, но имеет смысл для меня. Пришло время измениться", — цитирует Зидана RT.

Футболист возглавил клуб в 2016 году. Под руководством Зидана "Реал" стал чемпионом Испании и трижды подряд – победителем Лиги чемпионов. Также на счету команды Суперкубок Испании и победа в Клубном чемпионате мира.

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Напомним, 26 мая вечером в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов сезона 2017/2018, "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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