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Зидан назвал самое прекрасное качество "Реала"

Сегодня, 07:20

Мадридский клуб голоден до новых побед, отметил его наставник.

Зидан
У "Реала" нет потолка, считает Зинедин Зидан Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" — француз Зинедин Зидан, заявил, что самое прекрасное в этой команде — отсутствие потолка.

Клуб голоден до новых побед, приводит слова наставника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после финала Лиги чемпионов.

"Главное сегодня (26 мая — Ред.) — наше общее достижение, игроки заслуживают самых добрых слов. Поверьте, сделать такое крайне сложно... Самое прекрасное в этой команде — у нее нет потолка", — отметил специалист.

Напомним, 26 мая вечером в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов сезона 2017/2018, "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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Теги:  
Реал, Зинедин Зидан, УЕФА, финал Лиги чемпионов, Лига чемпионов, Ливерпуль
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