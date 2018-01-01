Зидан назвал самое прекрасное качество "Реала"

Мадридский клуб голоден до новых побед, отметил его наставник.
Клуб голоден до новых побед, приводит слова наставника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после финала Лиги чемпионов.
"Главное сегодня (26 мая — Ред.) — наше общее достижение, игроки заслуживают самых добрых слов. Поверьте, сделать такое крайне сложно... Самое прекрасное в этой команде — у нее нет потолка", — отметил специалист.
Напомним, 26 мая вечером в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов сезона 2017/2018, "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.
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