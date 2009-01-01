Зидан подписал новый контракт с "Реалом"

Детали нового соглашения между тренером и "Реалом" неизвестны

Зинедин Зидан. twitter.com/officialzzidane

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что его новый договор с клубом уже подписан.

"Что касается подписания нового контракта, то все уже сделано", — заявил Зидан, пишет ВВС.

Детали нового соглашения между тренером и "Реалом" неизвестны. Сообщается, что договор подписан до 2020 года, а зарплата была увеличена почти в два раза — с 4,35 миллионов евро до 8 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что Зинедин Зидан начал работать с "Реалом" с 2016 года и с тех пор выиграл с мадридцами две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы, чемпионат Испании, Суперкубок страны, Клубный чемпионат мира.

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