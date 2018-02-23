Зинченко рассказал, как в "Шахтере" и "Динамо" молодым футболистам "перекрывают кислород"

Украинским футболистам было очень сложно пробиться в первую команду "Шахтера", говорит Александр Зинченко.

Зинченко поведал о ситуации в украинском футболе @ManCity

Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что во время выступления в "Шахтере" ему предлагали продлить контракт с "горняками".

"Моей мечтой было играть за первую команду "горняков", но вы можете насколько это была нереально, когда за нас играли Фернандиньо, Дуглас Коста, Генрих Мхитарян... Это была невероятная команда. Украинским футболистам было очень сложно пробиться в первую команду, но я сказал, что останусь еще на два года. Однако руководство сообщило мне, что если я не продлю контракт, то буду лишен возможности играть даже за молодежную команду. В итоге я около четырех месяцев просто осуществлял пробежки. Я не играл и был отстранен. А в конце сезона моя семья покинула Украину из-за войны.

Два года назад юношеская команда "Шахтера" проиграла "Челси" в финале Юношеской Лиги УЕФА. Это именно моя возрастная группа. Моя команда. Я знаю всех игроков, ведь мы играли вместе в течении пяти лет. В том составе были собраны невероятные таланты. Поверьте, все они хороши для игры в европейских командах, однако у них долгосрочные контракты с клубом, и они не могут двигаться дальше. То же самое касается и футболистов киевского "Динамо". Игроки может и хотели бы уйти, однако клубы "перекрывают им кислород", — рассказал Зинченко в интервью The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко может продолжить карьеру в испанской Примере.