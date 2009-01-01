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Зозуля не станет игроком мадридской команды

Сегодня, 19:37

Украинец продолжит тренироваться с "Бетисом".

Зозуля
Роман Зозуля twitter.com/RealBetis
Испанский клуб "Бетис", которому принадлежат права на украинского нападающего Романа Зозулю, разорвал контракт с мадридским "Райо Вальекано" об его аренде.

Об этом пишет Новое Время, ссылаясь на данные первой команды.

В то же время издание уточнило, что нашему соотечественнику "ищут другие варианты трудоустройства".

"Украинский нападающий продолжит тренироваться с командой из Севильи ("Бетис" — Ред.)", — отметили журналисты.

Напомним, "Бетис" в январе отдал Романа Зозулю в аренду "Райо Вальекано". Фанаты последнего, славящиеся левыми взглядами, обвинили футболиста в неонацистских взглядах и потребовали, чтобы клуб отказался от него.

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Зозуля, Бетис, Райо Вальекано
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