Зозуля стал игроком испанского клуба

Нападающий на год подписал контракт со своей новой командой.

Роман Зозуля Twitter Романа Зозули

Украинский футболист-нападающийна год подписал контракт с испанским клубом "Альбасете".

Об этом пишет football.ua со ссылкой на данные команды.

По словам ее спортивного директора Нико Родригеса, украинец трудолюбивый форвард, он позволит клубу "сделать качественный рывок вперед".

"Альбасете" выступает в Сегунде — втором по силе дивизионе Испании. После трех туров команда занимает предпоследнее, 21-е место", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом". До этого стало известно, что спортсмен решил приостановить карьеру игрока сборной Украины по футболу, поскольку у него нет практики.