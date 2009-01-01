Зозуля впервые забил за испанский клуб, опубликовано видео

Форвард отличился на 25-й минуте игры против "Химнастика".
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные команды.
Агентство уточнило, что форвард вышел в основном составе на матч пятого тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Химнастика".
Украинец отличился на 25-й минуте игры, однако не помог "Альбасете" победить, противник одолел клуб со счетом 1:3.
Примечательно, что забитый мяч стал для спортсмена первым за 16 месяцев после гола в ворота Румынии, забитого за сборную Украины в товарищеском поединке.
Видео гола Зозули
Ранее Роман Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом". До этого стало известно, что он решил приостановить карьеру игрока сборной Украины по футболу, поскольку у него нет практики. Потом наш соотечественник на год подписал контракт с "Альбасете".
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