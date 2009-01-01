Звездопад медалей на "Играх Непокоренных", опубликованы фото

Украинцы завоевали два золота и две бронзы.

Соревнования "Игры Непокоренных" в Торонто.

По итогам соревнований на "Играх Непокоренных" в Торонто , украинськая сборная в течение 26 сентября получила четыре награды.

Об этом говорится на странице сборной в Facebook.

Золото в гребле на тренажерах завоевал капитан команды — майор Национальной полиции Украины Александр Писаренко.

Золото также получил Василий Пашкевич в упражнении з пауерлифтинга.

Бронзовыми призерами стали в этом же упражнении Павел Мамонтов.

и Вадим Свириденко. Стоит отметить, что у Вадима во время соревнований упал протез, но он продолжил выполнять упражнения одной рукой.

Напомним, в Торонто в комплексе Air Canada Centre проходят спортивные соревнования ветеранов боевых действий "Игры Непокоренных", в которых в этом году впервые участвует украинская команда.