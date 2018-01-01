Арестован одиозный киевский догхантер Святогор

Во время судебного заседания у здания и в зале собрались около сотни активистов.

Алексей Святогор

Как сообщает sud.ua, суд затянулся, поскольку первый судья по делу Андрей Трубников взял самоотвод, сославшись на то, что ранее получал от Святогора угрозы. Вторая судья Татьяна Левицкая получила отвод от защиты подозреваемого.

Во время судебного заседания у здания и в зале собрались около сотни активистов - представителей общественных организаций зоозащитников и "Национального корпуса".

Святогора задержли в пятницу, 8 июня у него дома в Киеве. Живодера подозревают по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Охотник на бездомных собак известен киевским зоозащитникам давно. Мужчина пропагандирует жестокое обращение с животными, травил собак и писал об этом в социальных сетях. В прошлом году в почтовый ящик Святогора заложили гранату.

В четверг, 31 мая, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Борису Герману, которого подозревают в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Суд назначил Герману содержание под стражей сроком на два месяца без права на залог.

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