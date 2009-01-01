"Азовцы" напали на офис партии Балашова и разбили корову, опубликованы фото и видео

Нападение было связано с тем, что сторонники партии стали наносить логотип "5.10" на памятные места и памятники.

В центре Киева активисты "Национального корпуса" "Азова" напали на офис партии "5.10", возглавляемой Геннадием Балашовым.

"Большая группа из несколько десятков активистов "Национального корпуса" напала и разгромила расположенный в центре Киева на пересечении улиц Шелковичной и Институтской офис партии "5.10", возглавляемой Геннадием Балашовым. В частности, активисты разломали корову с символикой партии, находящуюся у входа в офис", — сообщает Цензор.НЕТ.

В начале инцидента активисты "Национального корпуса" пытались пройти к офису партии "5.10", однако их не пропускал кордон правоохранителей. В ходе перепалки, по словам активистов, один из правоохранителей нецензурно обозвал активиста — "Х##лом".

Представитель "Национального корпуса" Назарий Кравченко в комментарии изданию сообщил, что нападение было связано с тем, что сторонники партии "5.10" стали наносить свой логотип "5.10" на памятные места и памятники, которые имеют особое значение для украинцев. В частности логотип "5.10" недавно появился на памятниках на острове Хортица.

Также стоит отметить, что около двух десятков молодых парней с символикой "Национального корпуса" блокируют вход в здание Комитетов Верховной Рады, расположенное на ул. Садовой 3а.

Вместе с тем, расположенное напротив здание Кабмина охраняют усиленные наряды правоохранителей.

Ранее сообщалсоь, что активисты "Национального корпуса", 4 октября, в Дарницком районе Киеве протестовали против застройки АЗС "ОККО" на улице Ревуцкого.

Фото: censor.net.ua; видео: nationalcorps.org