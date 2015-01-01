Банда с топорами. В Киеве поймали серийных налетчиков на интерактивные клубы

Угрожая предметами, похожими на оружие, топором и газовыми баллончиками, они отобрали у посетителей деньги, мобильные телефоны, личные вещи.

В Киеве поймали серийных налетчиков npu.gov.ua

В Киеве задержали банду преступников , которые в очередной раз напали на игорное заведение.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что банда ворвалась в помещение игрового центра, расположенного по улице Андрея Малышко.

"Угрожая предметами, похожими на оружие, топором и газовыми баллончиками, они приказали персоналу и всем присутствующим лечь на пол. А потом отобрали у посетителей деньги, мобильные телефоны, личные вещи, а напоследок разбили десять единиц компьютерной техники", — говорится в сообщении.

Банду задержали правоохранители. По признакам преступления начато уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. В состав организованной группировки входило около 30 человек.

Есть все основания полагать, что на счету подозреваемых уже почти два десятка преступных эпизодов, которые они совершили в разных районах столицы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве налетчики унесли сумку с 2 миллионами.

Видео: поліція Києва.

Фото: npu.gov.ua.