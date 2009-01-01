"Белый паровозик". В Киеве столкнулись три авто, заметно повреждены

Авария случилась в Соломенском районе столицы, судя по фото с места происшествия, в ДТП попали две машины марки Nissan.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В Соломенском районе Киева — на ул. Митрополита Василия Липковского — столкнулись сразу, никто не пострадал, однако машины заметно повреждены.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Под публикацией пользователь Luba Poletaeva прокомментировала инцидент, назвав участников аварии "белым паровозиком".

"… в направлении центра столкнулись сразу три авто", — говорится в статье. Судя по фото с места происшествия, размещенным в соцсети, в ДТП попали две машины марки Nissan и один Renault.

Ранее сообщалось, что в Киеве на отрезке Кольцевой дороги легковушка на большой скорости врезалась в грузовик дорожной службы, пострадали три человека — водитель и пассажиры первой машины.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua