Били и грабили людей, "крышевали" карманников. В Киеве на вокзале задержаны пять копов

Злоумышленников обезвредили во время совершения ими очередного преступления.

Задержанные злоумышленники kyiv.gp.gov.ua

В ночь на вторник, 5 сентября, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзалепять сотрудников патрульной службы, которые там на протяжении нескольких месяцев били, грабили граждан, "крышевали" карманников.

Об этом говорится на сайте прокуратуры столицы.

В ведомстве уточнили, что "правоохранителей" обезвредили во время совершения ими очередного ограбления.

"…сотрудники полиции во время несения службы на территории вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии", — отмечается в сообщении.

Применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также физическое насилие, полицейские грабили их. Обычно добычей копов становились деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

Установлена причастность злоумышленников по меньшей мере к десяти нападениям на граждан, совершенным с марта по сентябрь текущего года. Всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Ранее в Киеве задержали четырех разбойников, которые длительное время нападали на местных предпринимателей. Позже в столице Шевченковский райсуд избрал им меру пресечения в виде ареста.



Фото: kyiv.gp.gov.ua, видео: Прокуратура міста Києва