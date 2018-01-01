Бизнес-тур: лучшие места для аренды квартиры посуточно в Киеве

Эксперты назвали лучшие места для аренды жилья в столице для бизнесменов.

Деловая поездка в Киев пройдет на высшем уровне, если предусмотреть каждую деталь, включая местоположение посуточных апартаментов. От того, в каком микрорайоне будет находиться съемная квартира, зависит не только качество отдыха, но часто и репутация бизнесмена. Эксперты сервиса бронирования "Добово" рассказали, где лучше снять жилье на время бизнес-тура в украинскую столицу.

Точность — вежливость партнеров по бизнесу

Репутация бизнесмена зависит от пунктуальности. Если вы опоздаете на назначенную встречу или презентацию, у партнеров сложится не самое лучшее впечатление о ваших деловых качествах. И даже вечные киевские пробки не смогут послужить убедительным оправданием.

Чтобы соблюдать предельную пунктуальность, остановитесь рядом с местом встречи. Если мероприятие будет проходить в одном из бизнес-центров, снимайте жилье в шаговой доступности. В зависимости от местоположения БЦ ищите квартиры посуточно в Киеве в деловых районах столицы — Шевченковском, Подоле, Печерске. Высоким спросом у бизнесменов пользуются квартиры рядом с Крещатиком и на Большой Васильковской (бывшая Красноармейская) улице.

Заслуженный комфорт

После насыщенного дня совсем не хочется стоять в пробках, искать кафе по всему району и слушать ругань нетрезвых соседей. Еще меньше хочется принимать душ в грязной ванной и спать на старом продавленном диване. Вы заслужили качественный отдых, который можно получить лишь при определенных условиях.

В первую очередь важен класс комфортности самой квартиры. Наличие евроремонта, современной мебели, бытовой техники, скоростного интернета, душа или ванной — необходимое условие для полноценного отдыха.

Отсутствие сомнительных "элементов" в подъезде — еще один немаловажный фактор. Также не помешают такие удобства, как охраняемая (лучше подземная) парковка и магазины, кафе, банки, фитнес-центры в шаговой доступности. Оптимальный вариант — квартира в элитном жилом комплексе Киева.

Район также имеет значение. Обращайте внимание на такие параметры, как уровень безопасности, состояние жилого фонда, чистота улиц, экологическая обстановка, развитость социальной инфраструктуры. Безусловно, наиболее важным моментом является удобство транспортного сообщения с другими районами Киева.

Где в Киеве жить хорошо

Хотите устроиться в Киеве с максимальным комфортом? Выбирайте район, прислушиваясь к мнению местных жителей. Так, по результатам аналитического исследования самым престижным жилым массивом признан микрорайон Голосеево. В топ лучших жилмассивов также вошли Оболонь, Печерск, Осокорки.

Как снять квартиру посуточно в Киеве

Собираясь в бизнес-поездку, бронируйте квартиру или апартаменты в Киеве за несколько дней. Чтобы не тратить время, воспользуйтесь специализированным сервисом бронирования. Вы сможете отфильтровать посуточное жилье по местоположению, уровню комфортности, стоимости и многим другим параметрам. Выбирайте квартиру по фото и описаниям, ориентируясь на отзывы предыдущих постояльцев и профиль владельца.