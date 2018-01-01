Бизнесмен заплатил рекордную сумму за аренду торговой точки в Киеве

"Дорогая" торговая точка находится возле станции метро "Арсенальная".

В Киеве предприниматель арендовал место под точку передвижной торговли за 840 тыс. гривен в год, что является рекордной суммой. Право на аренду торгового места предприниматель выиграл на открытых торгах, сообщил советник мэра Киева, народный депутат Дмитрий Белоцерковец в Facebook

"В Киеве новый рекорд: на биржевых торгах за право разместить точку передвижной торговли предприниматель дал 840 тысяч гривен! Данная точка будет находиться на станции метро "Арсенальная", ее площадь 4 квадратных метра, функциональное назначение – быстрое питание", – написал народный депутат.

По его словам, исходя из действующих в столице правил, предприниматель уже заплатил городу 420 тысяч гривен заранее, за полгода работы.

"Это единственная проданная точка передвижной торговли возле станции метро "Арсенальная". Таких предпринимателей город будет защищать и оберегать", – пообещал Белоцерковец.

Также советник Виталия Кличко напомнил, что город определяет комплексную схему размещения точек передвижной торговли, а право на размещение продает с биржевых торгов через интернет. При этом в торгах может поучаствовать любой желающий.

"Киев единственный город в Украине, где при определении того, кто получает право размещать передвижную точку торговли, используется принцип чистой монетизации, без каких-либо других социальных факторов, которые могут стимулировать коррупцию", – подчеркнул парламентарий.