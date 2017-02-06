Борьба со снегом в Киеве. Кличко попросил помощи у Нацгвардии, опубликованы фото и видео

Кличко попросил правоохранителей эвакуировать все мешающие уборке снега и движению транспорта автомобили.

Бойцы Национальной гвардии, а также полицейские буду дежурить на дорогах Киева и помогать водителям, попавшим в заторы и нуждающимся в помощи.

Об этом сказал городской голова Киева Виталий Кличко на своей странице Facebook.

Городской глава также попросил правоохранителей эвакуировать все мешающие уборке снега и движению транспорта автомобили.

В ГСЧС Киева также сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий в Киеве для оказания помощи транспорту, который попал в сугробы выставлено 9 специальных автомобилей повышенной проходимости:

Спецтехника будет дежурить на:

- ул. Елены Телиги, (заправка "Авиас"),

- Подольском спуске (стадион "Спартак"),

- Владимирской горке (филармония),

- Печерском мосту,

- ул. Академика Заболотного (заправка АГНК, в районе табачной фабрики),

- ул. Липкивского (Урицкого),

- Воздухофлотском проспекте

- проспекте Науки.

Напомним, 6 февраля Киев засыпает снегом. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

фото: Владислав Мусиенко/apostrophe.ua