Борьба со снегом в Киеве. Кличко попросил помощи у Нацгвардии, опубликованы фото и видео

Кличко попросил правоохранителей эвакуировать все мешающие уборке снега и движению транспорта автомобили.
Об этом сказал городской голова Киева Виталий Кличко на своей странице Facebook.
Городской глава также попросил правоохранителей эвакуировать все мешающие уборке снега и движению транспорта автомобили.
В ГСЧС Киева также сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий в Киеве для оказания помощи транспорту, который попал в сугробы выставлено 9 специальных автомобилей повышенной проходимости:
Спецтехника будет дежурить на:
- ул. Елены Телиги, (заправка "Авиас"),
- Подольском спуске (стадион "Спартак"),
- Владимирской горке (филармония),
- Печерском мосту,
- ул. Академика Заболотного (заправка АГНК, в районе табачной фабрики),
- ул. Липкивского (Урицкого),
- Воздухофлотском проспекте
- проспекте Науки.
Напомним, 6 февраля Киев засыпает снегом. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.