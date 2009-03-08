Боролся с путинским режимом. В СБУ рассказали о мужчине, погибшем в результате взрыва в Киеве

В столице умер уроженец Чечни, отметили в спецслужбе.

Али Тимаев ("Тимур Махаури") facebook.com/SecurSerUkraine

В результатепогиб уроженец Чечни Али Тимаев (никнейм —), который боролся си был личным врагом главы республики

Об этом говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что активист "постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики".

"Али Тимаев (никнейм – "Тимур Махаури"), 04.04.1978 г.р., — уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района Чеченской Республики", — отметили в спецслужбе.

По ее данным, с 1999 по 2000 годы он воевали против российских войск в Дагестане, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.

"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего на него было совершено три покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВУ (самодельного взрывного устройства — Ред.) в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", — добавили в СБУ.

Момент взрыва машины в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве авто взорвалось возле Бессарабской площади, погиб мужчина, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии. По предварительным признакам, в машине сработало взрывное устройство. СМИ узнали, что пострадавшая — всемирно известная модель, она была лицом Dior.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine, видео: facebook.com/Kyiv.LV