Чудом уцелел. В Киеве нашли последний памятник Ленину

В столице Украины нашли последний нетронутый декоммунизацией памятник Ленину.
Соответствующее сообщение на своей странице Facebook написал журналист Денис Казанский.
"Последний киевский Ленин. Говорят, на Минском массиве. Остался от бывшего тепличного хозяйства, территория которого теперь отдана под застройку. Символизм в чистом виде", - говорится в тексте.
Напомним, ранее "Главред" писал о том, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал главный успех декоммунизации.